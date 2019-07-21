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  • 21.07.2019 12:59
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 12:59

Başkan Erdoğan'a hediye edilen büyüdü

Başkan ’a Sudan’dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Erdoğan'a hediye edilen aslanları görenler, aslanları beğendiklerini söyleyerek, daha önce televizyonda gördükleri aslanları yakından görmenin sevincini yaşadı.

Erdoğan'a hediye edilen yavru aslanlar büyüdü

Sudan Ömer Hasan El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı 'a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı büyüdü.



Beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. 300 türden yaklaşık 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Erdoğan'a hediye edilen aslanları görenler, aslanları beğendiklerini söyleyerek, daha önce televizyonda gördükleri aslanları yakından görmenin sevincini yaşadı.





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