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  • 21.07.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 12:04

'ta iğrenç olay! Ameliyat sırasında öldü gerçek otopside ortaya çıktı

'ta bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve acil olarak ameliyata alınan engelli kadının ya uğradığı ortaya çıktı.

Ameliyat sırasında öldü gerçek otopside ortaya çıktı

Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan engelli kadın ameliyat sırasında yaşamını yitirdi. Kadının ilk otopsisinde cinsel saldırı bulgularına rastlandığı öğrenildi

Uşak'ta ameliyat sırasında yaşamını yitiren zihinsel engelli kadının cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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