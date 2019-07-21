Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.07.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 11:14

'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli S.A. gözaltına alındı. Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Erzincan'da vahşet! Boğazından bıçaklayarak...

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki S.A, 66 yaşındaki babası M.A'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli S.A, in ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini belirtti.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.

Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası M.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriErzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri