Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D. yönetimindeki minibüsü merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurdu.

Minibüsün arka kısmına konulan plastik su deposunda, 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu.

Polis, sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.