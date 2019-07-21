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  • 21.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 09:29

'da kaçak akaryakıt operasyonu

'da emniyet güçlerinin durdurduğu bir araçta, iki bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aracın sürücüsü İ.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, yakalanan kaçak akaryakıta ise el konuldu.

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D. yönetimindeki minibüsü merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurdu.

Minibüsün arka kısmına konulan plastik su deposunda, 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu.

Polis, sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.

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