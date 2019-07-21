Düşmana vurur gibi

Yıllardır kendisine eziyet eden eski sevgilisinden şikayetçi olan genç kız, hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor. İlk adımı, magandayı şikayet ederek attı. Mert A. (26), yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı Habibe B.'den (24) para istemeye başladı. Genç kız, bir süre para verdi, anca daha sonra devam etmek istemedi. Bunun üzerine darp edildi. Başta, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla tehdit eden Mert A., daha sonra Habibe B.'yi ailesini ve kendisini öldürmekle tehdit etti.
Bu durumdan bakına Habibe B. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kız şunları söyledi:
"Sürekli şantaj yapıyor ve dövüyordu. Evden çıkamıyordum. İşime gidemiyordum, il dışına çıkamıyordum. Tehlikede yaşıyorum. Düşmanına vurur gibi vuruyordu. Allah korudu."Polis, şüphelinin peşine düştü.
Mert A. eski sevgilisi Habibe B.'yi tehdit ettiği mesajlar ortaya çıktı. Zorba, her yerde aranıyor.
Bu durumdan bakına Habibe B. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kız şunları söyledi:
"Sürekli şantaj yapıyor ve dövüyordu. Evden çıkamıyordum. İşime gidemiyordum, il dışına çıkamıyordum. Tehlikede yaşıyorum. Düşmanına vurur gibi vuruyordu. Allah korudu."Polis, şüphelinin peşine düştü.
Mert A. eski sevgilisi Habibe B.'yi tehdit ettiği mesajlar ortaya çıktı. Zorba, her yerde aranıyor.
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