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Düşmana vurur gibi

’da , kendisini öldürmekle tehdit eden sini şikayet etti. Şunları söyledi: vurur gibi vuruyordu.

Düşmana vurur gibi
Yıllardır kendisine eziyet eden sinden şikayetçi olan , hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor. İlk adımı, magandayı şikayet ederek attı. Mert A. (26), yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı Habibe B.'den (24) para istemeye başladı. Genç kız, bir süre para verdi, anca daha sonra devam etmek istemedi. Bunun üzerine darp edildi. Başta, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla tehdit eden Mert A., daha sonra Habibe B.'yi ailesini ve kendisini öldürmekle tehdit etti.



Bu durumdan bakına Habibe B. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kız şunları söyledi:

"Sürekli şantaj yapıyor ve dövüyordu. Evden çıkamıyordum. İşime gidemiyordum, il dışına çıkamıyordum. Tehlikede yaşıyorum. vurur gibi vuruyordu. Allah korudu."Polis, şüphelinin peşine düştü.



Mert A. eski sevgilisi Habibe B.'yi tehdit ettiği mesajlar ortaya çıktı. Zorba, her yerde aranıyor.

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