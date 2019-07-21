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  • 21.07.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 14:01

'den 8 il için sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

21 Temmuz 2019 Pazar tahminleri... Genel Müdürlüğü özellikle yurdun Karadeniz bölgesinde yer alan iller için sağanak yağış uyarısında bulunurken bu illerde yaşayan vatandaşlara sel ve taşkınlara karşı önlem alınmasına yönelik çağrı yapıldı.

Meteoroloji'den son dakika 8 il için sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 8 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusunda ve Malatya çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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