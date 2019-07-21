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  • 22.07.2019 01:52
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:52

'de bir düğünde pes dedirten olay! Gelinle damadın takılarını çalmaya çalıştılar

'in Ayvalık ilçesinde bir düğünde, gelinle damadın takılarının bulunduğu çantayı çalmaya çalışan 2 kadın düğün salonunda yakalanırken, yanlarındaki erkek çocuk kaçtı.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gelinle damadın takılarının bulunduğu çantayı çalmaya çalışan 2 kadın düğün salonunda yakalandı.

İddiaya göre, N.T. ve C.T, yanlarında bir erkek çocukla, S.A. ile N.A'nın ilçedeki bir salonda düzenlenen düğün törenine katıldı.

Çift, düğünde kendilerine takılan 17 çeyrek altın, 2 gram altın ve 5 bin 370 lirayı çantaya koyarak, bir yakınlarına emanet etti.

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