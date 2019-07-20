Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.07.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 12:28

Son dakika haberi: 'da korku dolu anlar! Ümraniye'de 29 katlı binada  çıktı

Son dakika haberine göre Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İşte olay yerinden ilk kareler:



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri