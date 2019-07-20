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  • 20.07.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 11:56

29 yıllık alt komşudan iğrenç komplo! Çıplak kadınlara montajladı, mahallede dağıttı!

İstanbul 'ta komşusu Ayla Ç.'nin topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olan 66 yaşındaki Mete Ö., uyarmasına rağmen bir sonuç alamayınca korkunç bir plan yaptı. Ö., komşusunun fotoğrafını çıplak kadınlarla montajlayıp mahallede dağıttı. Ayla Ç.'nin şikayeti üzerine Mete Ö. tutuklandı.

29 yıllık alt komşudan iğrenç komplo!

Sabah'ın haberine göre, İstanbul 'ta Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç., iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu. Gürültüden şikâyet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Mete Ö. ise geçtiğimiz nisan ayında iğrenç bir plan yaptı.

ÇIPLAK KADINLARA MONTAJLADI, MAHALLEDE DAĞITTI
Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayan Mete Ö., bir de kadının cep telefon numarası ev adresini de fotoğrafın üzerine yapıştırdı. Mete Ö., fotoğrafları bina girişlerine, parklara, bahçelere bıraktı. Ayla Ç., kendisinin yer aldığı fotoğrafları mahallede gördü.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi. Ayla Ç.'nin şikayeti üzerine Mete Ö. tutuklandı. Mete Ö., ifadesinde pişman olduğunu belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" dedi. Mete Ö. hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip, yaymak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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