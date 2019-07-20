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  • 20.07.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 13:32

Diyanet takvimi: ayın kaçında? 2019 , 9 gün mü?

Kurban, cimriliği tedavi eder, merhamet pınarını coşturur. Kurban, Allah'a verdiği nimetlerinden dolayı şükür anlamı da taşır. Bu yıl Kurban Bayramı Ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 , 9 gün mü? İşte Diyanet'in takvimine göre, 2019 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban, et ihtiyacı nedeniyle hayvan kesimi değil, aksine "Allah'a onların ne etleri, ne de kanları ulaşır; fakat sizden Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır." ilahî hitabı gereği Allah rızası ve kurbiyyeti gözetilerek bir ibadetin yerine getirilmesidir. İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Bayram tatili 9 gün mü? İşte Diyanet takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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