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  • 21.07.2019 03:27
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 03:27

Şile Otoyolu'nda ! Ölü ve yaralılar var

istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

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