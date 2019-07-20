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  • 21.07.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 01:54

'ndaki kapkaç zanlısı yakalandı

İstanbul Şişli, 'nda tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Habib K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı.


Şişli, 'nda tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Maçka Parkı, Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi.


Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdigi tespit edilen Uyruklu Habip K. (23) ve yanında bulunan Irak Uyruklu Karrar Hasan Q.(24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı. Habib K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı.

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