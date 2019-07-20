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  • 21.07.2019 04:08
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 04:08

'da serinlemek için göle giren 2 kuzen boğuldu

'da, amca çocuğu 2 kız serinlemek için girdikleri köyün yakınındaki gölde boğuldu. Kuzenlerin cenazesinin köy meydanında bekleyen ambulanslara alınması sırasında fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.



Bartın'da, amca çocukları oldukları belirtilen 2 kız serinlemek için girdikleri gölde boğularak, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde lise 2. sınıf öğrencisi Buse (15) ile amcasının kızı lise 1. sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur (14) köyün yakınındaki göle yüzmeye gitti.

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