Bartın'da, amca çocukları oldukları belirtilen 2 kız serinlemek için girdikleri gölde boğularak, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde lise 2. sınıf öğrencisi Buse (15) ile amcasının kızı lise 1. sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur (14) köyün yakınındaki göle yüzmeye gitti.
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