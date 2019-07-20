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  • 21.07.2019 01:13
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 01:13

'ta trafik sı: 2 ölü, 5 yaralı

'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu anne ile oğlu öldü. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Muş Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Hasköy ilçesi Düzkışya beldesinde Şefik Özen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasköy-Korkut kara yolunda traktöre arkadan çarptı.



da, Gülfen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) yaşamını yitirdi, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Muş Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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