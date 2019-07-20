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  • 20.07.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 23:19

20 Temmuz sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

İdaresi (), şans oyunu severlerin büyük bir merak ve heyecanla beklediği sonuçlarını yapılan çekilişin ardından açıkladı. MPİ'nin yaptığı çekiliş ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. Peki Loto'nun kazandıran numaraları hangileri? İşte 20 Temmuz 2019 Sayısal Loto sonuçları bilet ve sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

İdaresi () tarafından düzenlenen ve kura çekimi yapılan sonuçları açıklandı. Haftada 2 kere Milli (MPİ) tarafından çekimi yapılan oyunun bu haftaki sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Geçen çekilişte doğru numaraları tahmin eden 1 kişi 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruşluk büyük ödülü kazanmıştı.

Peki bu haftanın Şanslı numaraları hangileri? İşte MPİ Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU (20 TEMMUZ 2019)

İşte 20 Temmuz 2019 şanslı numaraları: 06 - 13 - 21 - 24 - 36 - 48

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