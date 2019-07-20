Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve kura çekimi yapılan Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftada 2 kere Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekimi yapılan oyunun bu haftaki sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Geçen çekilişte doğru numaraları tahmin eden 1 kişi 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruşluk büyük ödülü kazanmıştı.



Peki bu haftanın Şanslı numaraları hangileri? İşte MPİ 20 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU (20 TEMMUZ 2019)

İşte 20 Temmuz 2019 şanslı numaraları: 06 - 13 - 21 - 24 - 36 - 48



