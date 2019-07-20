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  • 21.07.2019 01:28
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 01:28

Kan donduran olay! Kendisini sözlü taciz eden kişiyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yaktı

'da, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla  ’i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan F.Ş. (65) adlı kadın ile iki oğlu A.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Giresun'da kan donduran olay

'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan , geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin Sadık Şenel'e ait olduğu belirlendi.



Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.
F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel'i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel'i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi. Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor.

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