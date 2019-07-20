Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık