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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 10:03

Son dakika: 'da devrildi: 7 yaralı

Son dakika haberi... 'ın Çay ilçesinde yolcu ünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, İsmail Çoban idaresindeki İzmir-Konya seferini yapan 42 DOM 66 plakalı yolcu ü, ilçeye bağlı Pazarağaç beldesinde şarampole devrildi.

da, otobüsteki Şirin Taşçı, Emre Pekşen, Cemil Fidan, Osman Yavuz, Eser Topçu, Kübra Kocu ile bebeği Yavuz Ali Kocu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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