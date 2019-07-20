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  • 20.07.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 13:27

'te kahreden ölüm

'te okulun duvarından inmek isterken düşen 17 yaşındaki hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi ailesine teslim edilirken, acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi.

Gaziantep'te kahreden ölüm

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'ndeki Barak Ortaokulunun yaklaşık 3 metrelik duvarından inmek isteyen (17), dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Demir'i kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kenan Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Kurumuna kaldırılan Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sırada Demir'in yakınları fenalık geçirdi.

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