Gaziantep'te kahreden ölüm

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'ndeki Barak Ortaokulunun yaklaşık 3 metrelik duvarından inmek isteyen Kenan Demir (17), dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Demir'i kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kenan Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sırada Demir'in yakınları fenalık geçirdi.