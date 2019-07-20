Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.07.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 15:27

Son dakika: 'nde : Eşini öldürdü, kayınpederini yaralayıp etti

İstanbul 'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra aynı silahla etti.

'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda, Ali Ekber Ergül henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla etti.

Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren polisler, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler:






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Beylikdüzü'nde dehşet: Eşini öldürdü, kayınpederini yaralayıp intihar etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri