Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.07.2019 08:03
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 09:20

Düğünde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden (11), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer çocuğun tedavisi ise sürüyor.

Dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rast gele ateş açtı. Bu sırada kalabalık içinde bulunan başından, Mustafa Soyarslan (15) omzundan yaralandı. Silahı kullanan şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çinçik, buradan Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Çinçik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDüğünde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri