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  • 20.07.2019 08:05
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 08:47

Son dakika haberi: 'nde yolcu otobüsü yaptı: Yaralılar var

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul ’ne 200 metre kala yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. da 5 kişi yaralanırken, otobüs şoförü lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi.


girişi istikametindeki saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcular yaralandı.

LASTİK PATLADI
Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

İşte kazadan kareler:



















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