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  • 20.07.2019 05:31
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 05:31

Trafik ışığına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İstanbul 'de, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik ışığını devirdi, ardından refüje çarparak takla attı. da yaralanan sürücü tedavi altına alındı.



Kaza gece 00.30 saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iddiaya göre aşırı hızlı olan A. K. (25) idaresinde olan 34 BHZ 175 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki trafik ışığının direğini devirdi ardından takla attı. Sürücü A.K., takla araçta hafif yaralandı.

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