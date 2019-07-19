Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.07.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 10:50

'da tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı

Çekmeköy'de asker uğurlayan magandaların tünel kapatıp havaya silahla ateş açtığı anlar medyaya yansımıştı. Olayın ardından harekete geçen polisler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara 2268’er lira para cezası uygulandı.

Çekmeköy'de geçtiğimiz gün meydan gelen olayda asker uğurlayan magandalar tüneli kapatıp silahla havaya ateş açmışlardı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR
Çalışmalar kapsamında Furkan İ., Metin G., Ahmet B., Sezer D., Onur D., Fatih A., Emre G., Mert G. Ve Batuhan A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların her birine farklı suçlardan ayrı ayrı 2268 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri