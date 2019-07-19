Bugünkü
Takvim

'da maganda dönemi!

’da şehir magandaları, celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için sokaklara çıktı. Tünel kapatıp havaya ateş açtı.

Maganda dönemi!
Mega kentte şehir magandaları dehşet saçtı. Kimsenin de canını umursamadı. 'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. 'nda bir grup, meşaleler yakarak havaya ateş açtı. Ortalığı birbirine kattı. Çekmeköy'de ise yine bir grup şehir magandası, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Taşdelen Tüneli'ne girerek yolu trafiğe kapattı. O anları ise sosyal medyadan yayınladı. Polis, çevreye rahatsızlık veren, trafikte "drift" yapan şüphelilerin peşine düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da maganda dönemi!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri