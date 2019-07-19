Mega kentte şehir magandaları dehşet saçtı. Kimsenin de canını umursamadı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu'nda bir grup, meşaleler yakarak havaya ateş açtı. Ortalığı birbirine kattı. Çekmeköy'de ise yine bir grup şehir magandası, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Taşdelen Tüneli'ne girerek yolu trafiğe kapattı. O anları ise sosyal medyadan yayınladı. Polis, çevreye rahatsızlık veren, trafikte "drift" yapan şüphelilerin peşine düştü.
- Yaşam
- 19.07.2019
- Gazete
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