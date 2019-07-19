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  • 20.07.2019 00:32
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 00:32

FSM Köprüsü'nde çalışmalar ne zaman bitecek? Ne zaman açılacak? İşte çalışmada son durum...

Haziran ayından itibaren Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bakım onarım çalışması yapılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu nedenle köprü çalışmasının ne zaman biteceği konusunda araştırmalara devam ediyor. Peki, FSM Köprüsü'nde çalışmalar ne zaman bitecek? İşte çalışmada son durum...

FSM Köprüsü'nde çalışmalar ne zaman bitecek?

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran tarihinden itibaren asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Bu nedenle İstanbulluların merakla araştırdığı konular arasında FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar yer alıyor. Peki, FSM Köprüsü'nde çalışmalar ne zaman bitecek? İşte çalışmalar hakkında merak edilenler...

FSM KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Köprüdeki çalışmayla ilgili son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

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