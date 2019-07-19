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  • 20.07.2019 00:23
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 00:23

'da dehşet saçmıştı! 6 yıl sonra yakalandı

’da, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında 6 yıl önce çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada (63) ile oğlu ’i (35) av tüfeği ile vurularak öldüren, diğer oğlunu yaralayan firari (32), güven lerince yakalandı.

Dehşet saçmıştı! 6 yıl sonra yakalandı

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde oturan ve 2012 yılında aralarında tartışma çıkan Yener ve Tunç aileleri, götürüldükleri nde yakınlarının aracılığı ile barıştırıldı. 8 Mart 2013 tarihinde otomobiline ait lastiklerin kesildiğini fark eden ile oğulları, polis merkezine başvurdu. Lastikleri Tunç ailesinin kestiğini iddia ederek şikayetçi olan aile, daha sonra mahallede bulunan tamirhaneye gitti.

Polis merkezinde ifade verdikten sonra evlerinin karşısında bulunan tamirhanede Yener ailesini gören ve kardeşler arasında tartışma çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Tunç kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine av tüfeğini alarak olay yerine dönen iki kardeş, baba Tuncay Yener, oğulları Serhat ve 'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan baba Tuncay Yener olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan oğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Şehmuz Tunç yakalanırken Evren Tunç ise kaçtı.

6 YIL SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven leri, yaya trafiğinin yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Tahıl Pazarı Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polisin kendisini izlemeye aldığı fark eden şüpheli, kaçmak istedi. Ekipler kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında üzerinden başka bir isme düzenlenmiş kimlik çıkan şüphelinin Tuncay Yener ve oğlu Serhat Yener'i öldürmek, Ferhat Yener'i yaralamak suçundan aranan Evren Tunç olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Evren Tunç, polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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