Adliyede işi olan birçok vatandaş "Adli tatil" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Başta avukat, hakim ve savcılar olmak üzere vatandaşlar adli tatil tarihlerini merak ediyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman bitecek? İşte Adli tatil hakkında merak edilenler....

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli yıl tatili 20 Temmuz'da başlayacak.