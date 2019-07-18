Üniversiteli Şule Çet (23) davasıyla ilgili yeni deliller toplandı. Olay, geçen yıl Ankara'da bir plazada yaşandı. 20. kattan düşen Şule, kurtarılamadı. Olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklandı. Otopside, tecavüz bulgularına rastlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesinde, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan rapora vurgu yapıldı. Raporda halıda kan ve sperm gibi biyolojik izler bulunduğu vurgulandı. Mahkeme, plaza katında inceleme yapılması kararı aldı. Dün de olay yerinde leke araştırması yapıldı. Odanın camları siyah poşetlerle örtülerek 'karartma' yöntemi uygulandı. Biyolojik lekeler, değişik filtreler kullanılarak fotoğraflandı. 'Biyolojik leke' tespit edilen yerlerden numuneler aldı. 2 yastığa da incelenmek üzere el konulduğu açıklandı. Çet ailesinin avukatlarından Ferhat Gebeş, ilk defa lekelerden örnekler alındığı bilgisini paylaştı.
Uzmanlar, torba torba delil topladı. Plaza katında adli tıp uzmanları gözetiminde yapılan 'biyolojik leke' incelemesi 2 saatten fazla sürdü.
ŞULE ÇET
YÜKSEL TEMEL
Uzmanlar, torba torba delil topladı. Plaza katında adli tıp uzmanları gözetiminde yapılan 'biyolojik leke' incelemesi 2 saatten fazla sürdü.
ŞULE ÇET
YÜKSEL TEMEL
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