Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.07.2019 03:55
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 03:55

'de su baskını ve toprak kayması

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu mahsur kalanların olduğu bildirildi. Bölgeye, İl Özel İdaresi, , 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'de su baskını ve toprak kayması

'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede, sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye, İl Özel İdaresi, , 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDüzce'de su baskını ve toprak kayması
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri