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  • 18.07.2019 01:19
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 01:56

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

'da, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan (53), evinde ölü bulundu. Polis, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Pakize Bükte'nin, kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerine durduruyor.

Kepez ilçesi Yenimahalle'de, 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yalnız oturan Pakize Bükte'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Saat 23.00 sıralarında verilen adrese gelen polis, Bükte'nin bir yakınına telefonla ulaşarak bilgi almak istedi. Ancak telefonla görüşülen yakını, Pakize Bükte ile çok samimi olmadıklarını, yakında zamanda da görüşmediklerini söyledi.

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