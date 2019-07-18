Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çanta içerisindeki parfüm şişesinin patlaması sonucu, mahallede kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan, patlamanın ardından çanta ve içerisindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Çarşı Mahallesi, 1001 Sokak'tan patlama sesi geldiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese gitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.