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  • 19.07.2019 01:38
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 01:38

'da ekipleri alarma geçiren

'nın ilçesinde, çanta içerisindeki parfüm şişesinin sı sonucu, mahallede kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan, patlamanın ardından çanta ve içerisindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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