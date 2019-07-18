Ayrılık süreci kanlı bitti. Olay dün İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda meydana geldi. 40 yaşındaki Seher O., sevgilisi M.İ.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, yanında getirdiği satırla kadına saldırdı. Boynunun arka tarafından defalarca vurdu. Daha sonra da bölgeden kaçtı. Mantar toplamaya giden bir vatandaş, durumu fark etti, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Seher O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. M.İ.'nin ise olaydan sonra Maltepe'de intihar ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 18.07.2019
- Gazete
İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda vahşet!
İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda genç kadın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından katledildi. Cani de intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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