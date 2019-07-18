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'daki 'nda vahşet!

’daki ’nda genç kadın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından katledildi. Cani de etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vahşet ormanı!
Ayrılık süreci kanlı bitti. Olay dün 'daki 'nda meydana geldi. 40 yaşındaki Seher O., sevgilisi M.İ.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, yanında getirdiği satırla kadına saldırdı. Boynunun arka tarafından defalarca vurdu. Daha sonra da bölgeden kaçtı. Mantar toplamaya giden bir vatandaş, durumu fark etti, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Seher O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. M.İ.'nin ise olaydan sonra 'de ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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