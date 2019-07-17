Yüz kızartıcı! Gelin arabasını durduran çocuk, verilen zarfın içinden 100 lira çıkınca sevindi. Ama sahte olduğunu öğrenince üzüldü.

Sivas'ta küçük çocuğu önce sevindiren, ardından da çok üzen bir olay yaşandı. Şehir merkezine doğru giden bir gelin arabasının önünü kesen çocuğa, içeriden bir zarf uzatıldı. Büyük bir heyecanla zarfı açan çocuk, 100 liralık banknotu görünce sevinçten havalara uçtu. Hemen bakkala koştu. Çikolata almak istedi. Ancak dükkan sahibi, paranın sahte olduğunu söyleyince küçük çocuğun dünyası başına yıkıldı. Çocuğun yaşadığı o üzüntü, bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Yapılan araştırmada, bu tür paraların reklam banknotu olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar, böyle mutlu bir günde yapılan hilenin, yüz kızartıcı olduğunu da vurguladı.