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Çok yaşa Nehir

Henüz 6 aylık olan Nehir, genetik bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandı. İyileşmesi, ne bağlıydı. Ailesi, “Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz” diyerek milyonlara çağrı yaptı.

Çok yaşa Nehir
Tunceli'de yaşayan Çiğdem-Ali Yeşil çifti, 6 ay önce kızları Nehir Ayla'yı kucaklarına aldı. Ancak küçük kız, 2 ay önce aniden rahatsızlandı. Yapılan incelemede bir çeşit bağışıklık sistemi hastalığı olan 'hemofagositik sendrom'a yakalandığı anlaşıldı. 'daki Hastanesi'nde tedaviye gören Nehir'in hayata tutunması için olması şarttı. İlikleri tutmayan anne baba, sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne, milyonlara çağrı yaptı. "İlik bulunsa bile şu an bulunduğumuz hastane ilik nakli yapmıyor. İlik nakli yapan hastaneye gitmemiz gerekiyor" diyerek çağrı yaptı.




TEDAVİSİ SÜRÜYOR ANCAK...
Kızının tedavisinin sürdüğünü söyleyen anne Yeşil, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İnsanlardan ilik nakli için kan vermelerini istiyorum. Nakil olmazsa hayati riski söz konusu. Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz..."

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