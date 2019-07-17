Çok yaşa Nehir

Tunceli'de yaşayan Çiğdem-Ali Yeşil çifti, 6 ay önce kızları Nehir Ayla'yı kucaklarına aldı. Ancak küçük kız, 2 ay önce aniden rahatsızlandı. Yapılan incelemede bir çeşit bağışıklık sistemi hastalığı olan 'hemofagositik sendrom'a yakalandığı anlaşıldı. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye gören Nehir'in hayata tutunması için ilik nakli olması şarttı. İlikleri tutmayan anne baba, sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne, milyonlara çağrı yaptı. "İlik bulunsa bile şu an bulunduğumuz hastane ilik nakli yapmıyor. İlik nakli yapan hastaneye gitmemiz gerekiyor" diyerek çağrı yaptı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR ANCAK...
Kızının tedavisinin sürdüğünü söyleyen anne Yeşil, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İnsanlardan ilik nakli için kan vermelerini istiyorum. Nakil olmazsa hayati riski söz konusu. Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz..."
TEDAVİSİ SÜRÜYOR ANCAK...
Kızının tedavisinin sürdüğünü söyleyen anne Yeşil, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İnsanlardan ilik nakli için kan vermelerini istiyorum. Nakil olmazsa hayati riski söz konusu. Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz..."
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