Tek bir anlaşmazlık protokolü geçersiz yapar Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eşimle anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz. Protokolü kendimiz hazırlayabilir miyiz? Nelere dikkat etmeliyiz?

Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmaz. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konulmalıdır. Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir. Boşanma protokolü Medeni Kanun'un 166. maddesinin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle bir avukat tarafından hazırlanmalıdır.





MESAJ İÇERİKLERİ TESPİT EDİLEMEZ

Eşimle ayrılma aşamasındayız. Beni aldattığından şüpheleniyorum. Boşanma davasında eşimin telefon kayıtlarının getirtilmesini talep edeceğim. Acaba onun kiminle ne konuştuğunu veya mesajlarının içeriğini öğrenebilir miyim?

Boşanma davalarında ya da diğer hukuk davalarında hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir. Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

