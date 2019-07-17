28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının olay tarihinde 17 yaşındaki torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurt dışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Gelin S.B. hakkında başka bir soruşturma açıldığı öğrenilirken, F.B. ve R.K. hakkında 'kasten nitelikli adam öldürme' suçundan dava açıldı. Firari R.K.'nin dosyası tefrik edildi.

TV PROGRAMINA KATILDILAR

Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pembe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 nacak ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

KÜÇÜK KIZLARI 10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım 2018'de görülen davada tutuklu sanık F.B.'ye 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda tahrik olduğu kanaatine varan mahkeme, sanığın olay tarihinde yaşının 18'den küçük oluşu, haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak neticeten sanık F.B.'ye 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İSTİNAF, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Temyize giden bu kararı İstinaf Mahkemesi usül yönünden bozdu. Dosyayı ve yerel mahkemenin kararını inceleyen İstinaf, tutuklu sanık F.B.(18)'nin tek başına yargılanmaması, diğer sanıkların dosyalarının tefrik edilmemesi ve anne ile iki kızının tek dosyada yargılanması gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mağdur ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanık F.B. ile tutuksuz sanık S.B.(56) ve Almanya'da yaşayan, kırmızı bülten ile aranan R.K. ise duruşmaya katılmadı.

GELİN DE 'TUTUKLANSIN' TALEBİ

Pembe Boraze'nin şikayetçi ailesinin avukatı tutuksuz sanık S.B.'nin de tutuklanmasını talep ederek, "Olay gecesi F.B. 156 jandarmayı arıyor ve orada jandarma ile konuşma esnasında arka planda S.B.'nin 'buraları toparlayın' tarzında bir sözü geçiyor. Jandarma ile o ses kaydının geri plan ses çözümlenmesinin yapılarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını ve S.B.'nin de tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanık F.B.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık S.B.'nin diğer celse zorla getirilmesine, firari sanık R.K.'nin ise yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı Kasım ayına erteledi. Ayrıca mahkeme, şikayetçi avukatının taleplerini ise reddetti.