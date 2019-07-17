Olay, 29 Mart günü saat 19.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Atıl haldeki evden erkeğin yardım istediğini duyan çevredekiler, polise haber verdi. Polis, olay yerine geldiğinde, A.E.'yi çıplak ve bağlı halde buldu. Dövüldüğü belirlenen A.E., hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürülen A.E., eşinin oğlu Y.D.'yi dövdüğü iddiasıyla kaçırılıp, kendisine işkence yapıldığını anlattı. A.E, "Beni eşimin eski kocası Hüseyin D. ve dört arkadaşı kaçırdı. Boş evde çırılçıplak soyduktan sonra önce dövdüler, daha sonra etek giydirip fotoğrafımı çektiler. Bu da yetmezmiş gibi tabanca mermisi yutturdular. Bunları eşimin oğlu Y.D.'ye izlettirdiler" dedi.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin D. ile arkadaşları Selahattin B., Sabri Ö., Murat A. ve Fatih E.'yi Manavgat ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili tutuklanan 5 şüpheli hakkında 'cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'yaralama' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlamalarıyla dava açıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile mağdur A.E. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada yaşadıklarını anlatan A.E., sanıklar tarafından çağrıldığı evde önce dövülüp, ardından banyoya götürülüp çırılçıplak soyulduğunu öne sürerek, "Bunlar giysilerimi çıkarmamı istedi. Ben de korktuğum için çıkardım. Ellerimi ve ayaklarımı kabloyla bağladılar. Durup durup dövüyorlardı. Sanıklardan Hüseyin D. sopayla vurdu. Etek olduğunu öğrendiğim kıyafeti giydirip video çektiler. Ayrıca görüntülü olarak birilerini arayıp canlı izlettirdiler" dedi.

Sanıklardan birisinin, elleri bağlıyken göğsüne vurarak kendisine iki tabanca mermisini zorla yutturduğunu iddia eden A.E, saat 10.00'dan akşam saatlerine kadar kaldığı evden, polis ekiplerince kurtarıldığını söyledi. A.E., kadının çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten A.E., "Hepsini Allah'a havale ediyorum" dedi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.