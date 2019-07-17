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  • 17.07.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 16:24

'te kan donduran olay! Kavga ettiği kişinin üzerinden aracıyla geçti

'te kan donduran bir olay meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında taraflardan birinin baygınlık geçirerek yere düşmesinin ardından diğer şahıs aracıyla manevra yaparak yerdeki şahsın üzerinden geçti. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

'te kavga ettiği kişinin hafif ticari araçla üzerinden geçerek yaralayan zanlı tutuklandı.

Veysel Karani Mahallesi 1914. Sokak'ta M.B.S ile F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu sırada baygınlık geçiren M.B.S. yere düştü.

ARACIYLA ÜZERİNDEN GEÇTİ
Durumu öğrenen M.B.S'nin oğlu ve çevredeki bir kişi koşarak olay yerine geldi. Bu sırada F.E. aracıyla manevra yaparak M.B.S'nin üzerinden geçti. Olayda M.B.S. ve oğlu yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan F.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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