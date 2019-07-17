İzmit'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta bulunan dev dut ağacı, yağmurun şiddetine dayanamayarak gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi. 4 otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobillerde büyük çapta hasara yol açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı parçalar halinde keserek kaldırdı. Olayın yaşandığı sırada otoparkta kimsenin olmaması can kaybını önledi.
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