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  • 17.07.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 14:37

'de şiddetli yağış! Ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi

'te etkili olan günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken bir otoparkta bulunan ağacın otomobillerin üzerine devrilmesi sonucu 4 araç hasar gördü. Olayın yaşandığı sırada otoparkta kimsenin olmaması can kaybını önledi.

'te öğle saatlerinde etkili olan yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta bulunan dev dut ağacı, yağmurun şiddetine dayanamayarak gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi. 4 otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobillerde büyük çapta hasara yol açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı parçalar halinde keserek kaldırdı. Olayın yaşandığı sırada otoparkta kimsenin olmaması can kaybını önledi.

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