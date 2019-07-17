Katil damat Bebeğini göremeyen damat, kayınpederi ve kayınbiraderine sokak ortasında bıçak çekti. İkisini de katletti.

Bursa'da önceki gece tüyler ürperten bir olay meydana geldi... İddiaya göre, Engin K'yi hamile eşi bir süre önce terk edip, baba evine gitti. Genç kadın, 20 gün önce de bebeğini dünyaya getirdi. Engin K, ise gece yarısı bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak babaya bebeği gösterilmedi. Bunun üzerine Engin K. ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbirader Yasin Aktan (25) arasında tartışma çıktı. Engin K, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da kaçtı. Ağır yaralı olan baba ve oğlu kurtarılamadı. Kısa sürede yakalanan katil, ifadesinde şunları anlattı: "Eşimle aramızda birtakım problemler vardı. Son tartıştığımızda eşim babasının evine gitti. Yirmi gün önce çocuğum oldu. Evladımı görmeye gitmiştim. Evde konuşurken, sopa ile bana saldırdılar. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım..."