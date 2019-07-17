Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.07.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 21:51

17 Temmuz MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın sonuçları...

'da bu haftanın kazanan numaraları merak ediliyor. Birçok kişi şimdiden haftanın şanslı numaralarını araştırmaya başladı. 17 Temmuz Çarşamba Milli Piyango İdaresi açıklandı. İşte 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı. Şimdi birçok kişi merakla bu haftanın şanslı numaralarını bekliyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 24 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 6 - 15 - 25 - 27 - 36 - 44

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri17 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın sonuçları...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri