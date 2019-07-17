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  • 17.07.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 23:00

Hemşire kızını boğarak öldüren öğretmen baba tutuklandı

'te, tartıştığı hemşire olan kızı Çiğdem Kurtoğlu'nu (26) boğarak öldüren öğretmen Mehmet Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K, tartışma sırasında kızı Ç.K'nin boğazını sıkmış, bir süre sonra nefes alamadığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. kaldırılan Ç.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde, kızı Ç.K'yi öldürdüğü iddiasıyla teslim olan M.K'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan Ç.K'nin 'te hemşire olduğu, M.K'nin ise ilimizde halen öğretmenlik yaptığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

M.K, tartışma sırasında kızı Ç.K'nin boğazını sıkmış, bir süre sonra nefes alamadığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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