Çarşamba günleri noter huzurunda saat 21.15'te çekilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen Şans Topu sonuçlarını açıklandı. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 17 Temmuz Şans Topu sonuçları...
17 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: 3 - 7 - 8 - 25 - 34 ve + 8
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