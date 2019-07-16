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Zehirli nişan!

Zehirli nişan!
Rize'de dün akşam Armağan Köyü'nde nişan merasiminde davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Karın ağrısı, bulantı ve baş dönmesi yaşayan vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 231 kişi tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, "Gerikli incelemeleri yapıyoruz" diye konuştu.

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