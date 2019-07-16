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17 yaşındaki genç komşusunu öldürdü

17 yaşındaki genç, komşusunu öldürüp 4 kişiyi yaraladı. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

Daha 17
'da Mehmet Çakın (56), arasında husumet olduğu karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'nin (17) yanına gidip, "Evi niye gözetliyorsun? dedi. İkili arasında tartışma çıktı. Av tüfeğini alan M.C.Ç., Çakın'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Çakın ile eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile yakını Mustafa Gürler'e isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. , kurtarılamadı. Katil zanlısı ve babası Yılmaz Ç. gözaltına alındı.



M.C.Ç. "Egzozları çok ses yapan motosikletlere biniyorlardı. Videoya kaydedip polise şikayet edecektim. Küfrettiler. Gözüm döndü"diye konuştu. Baba oğul adliyeye sevk edildi.



Mehmet Çakın

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