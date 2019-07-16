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siyanür kurbanı olan 16 yaşındaki : Siz hiç 16 yaşında çocuk sahibi oldunuz mu?

’de şizofren ağabeyinin içirdiği siyanürlü şerbetle anne ve babasını kaybeden 16 yaşındaki ’ın sosyal medya paylaşımı yürek yaktı: Siz hiç 16 yaşında çocuk sahibi oldunuz mu?

Emircan yaktı!
Ailesi siyanür kurbanı olan genç adam, yaralarını sarmaya çalışıyor. Olay iki ay önce 'de yaşandı. 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanür ile anne, babasına ve kardeşlerine şerbet hazırladı. Şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) fenalaştı. 16 yaşındaki Emircan Kalkan ise şerbeti içmedi. Hastaneye kaldırılan Kalkan çifti kurtarılamadı.



'a 'şizofreni' tanısı konuldu. Hastanede tedavi altın alındı.



AİLENİZDEN KOPMAYIN
Anne ve babasını kaybeden , 4 yaşındaki kardeşi Mehmet Taha'ya hem annelik hem babalık yapıyor. Emircan instagram'daki sayfasında yaptığı paylaşımda hem yaşadıklarını anlattı, hem de duygularını paylaştı. Genç şu ifadelere yer verdi: "İnsan zorunda kalınca yarım yaşamaya da alışıyormuş. Mesela siz hiç 16 yaşında çocuk sahibi oldunuz mu? Babanızın kollarınızda ölüşünü, annenizin son nefesinde 'abini ihbar etme oğlum' dediğini, kardeşinizin sizi hem zehirleyip hem boğazladığını hiç gördünüz mü? Ailelerinizden kopmayın ama çok sevmeyin"


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