Üzümle kısırlığa son

Günümüzde anne baba olmak gittikçe zorlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Seven, sperm sayısının giderek azaldığını ve bu durumun normal yolla gebelik elde etme şansını düşürdüğünü söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
Kısırlık gittikçe artıyor mu?
Dünya Sağlık Örgütü'nün 50 ayrı çalışmanın verilerine göre son 30 yıl içinde sperm sayısı 60 milyondan 15 milyona düştü. Avrupa kıtasında 1985-2010 yılları arasında sperm sayısındaki düşüş oranı yüzde 39 oldu.
Sperm sayısı neden azalıyor?
Artan sanayileşme, çevresel faktörler, hormonlu ve katkı maddeli gıdalar, tarım ilaçları, ağır metaller, fazla kilo ve tütün kullanımı sperm sayısını azaltıyor. Sperm sayısının azalmasından sorumlu tutulanlar arasında elektromanyetik kirlilik de var. Kucağımızdan inmeyen bilgisayarlar, etrafımızı saran internet ağları ve elimizden düşmeyen cep telefonları sperm sayısını azaltmakla suçlanıyor.
Kısırlığa karşı önlem almada beslenmenin önemi nedir?
Sperm sayısı ile beslenme ilişkisi binlerce yıldır tartışılan bir konu ve haklılık payı da var. Bir yandan tedavi devam ederken bir yandan da beslenme ve yaşam alışkanlıkları gözden geçirilmeli. Organik beslenin, işlenmiş ve paketli ürün almayın, evde yemeyi yiyin. Doğal beslenin ve egzersiz yapın.
Anne baba olmak isteyen çiftler, neler yemeli? Günde 5 porsiyon meyve-sebze, kırmızı ve mor renkli antioksidan oranı yüksek meyveler; avokado, yaban mersini, nar, üzüm; deniz ürünlerini beslenmenize ekleyin. Doktorunuzun önereceği bazı vitaminler, Omega-3 ve bazı antioksidanlar beslenmeye eklenebilir. Yapılan bilimsel çalışmalara göre ferula-çakşır otu bitkisinin bir türü sperm sayısının artmasını destekliyor. Ancak bu beslenme desteklerinin mutlaka doktor tavsiyesi ile ve eczanelerden alınarak kullanılmalı...
Kısırlık gittikçe artıyor mu?
Dünya Sağlık Örgütü'nün 50 ayrı çalışmanın verilerine göre son 30 yıl içinde sperm sayısı 60 milyondan 15 milyona düştü. Avrupa kıtasında 1985-2010 yılları arasında sperm sayısındaki düşüş oranı yüzde 39 oldu.
Sperm sayısı neden azalıyor?
Artan sanayileşme, çevresel faktörler, hormonlu ve katkı maddeli gıdalar, tarım ilaçları, ağır metaller, fazla kilo ve tütün kullanımı sperm sayısını azaltıyor. Sperm sayısının azalmasından sorumlu tutulanlar arasında elektromanyetik kirlilik de var. Kucağımızdan inmeyen bilgisayarlar, etrafımızı saran internet ağları ve elimizden düşmeyen cep telefonları sperm sayısını azaltmakla suçlanıyor.
Kısırlığa karşı önlem almada beslenmenin önemi nedir?
Sperm sayısı ile beslenme ilişkisi binlerce yıldır tartışılan bir konu ve haklılık payı da var. Bir yandan tedavi devam ederken bir yandan da beslenme ve yaşam alışkanlıkları gözden geçirilmeli. Organik beslenin, işlenmiş ve paketli ürün almayın, evde yemeyi yiyin. Doğal beslenin ve egzersiz yapın.
Anne baba olmak isteyen çiftler, neler yemeli? Günde 5 porsiyon meyve-sebze, kırmızı ve mor renkli antioksidan oranı yüksek meyveler; avokado, yaban mersini, nar, üzüm; deniz ürünlerini beslenmenize ekleyin. Doktorunuzun önereceği bazı vitaminler, Omega-3 ve bazı antioksidanlar beslenmeye eklenebilir. Yapılan bilimsel çalışmalara göre ferula-çakşır otu bitkisinin bir türü sperm sayısının artmasını destekliyor. Ancak bu beslenme desteklerinin mutlaka doktor tavsiyesi ile ve eczanelerden alınarak kullanılmalı...
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