Üzümle kısırlığa son

anne baba olmak gittikçe zorlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Seven, sperm sayısının giderek azaldığını ve bu durumun normal yolla gebelik elde etme şansını düşürdüğünü söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor:Dünya Sağlık Örgütü'nün 50 ayrıçalışmanın verilerine göre son 30 yıliçinde sperm sayısı 60milyondan 15 milyonadüştü. Avrupakıtasında 1985-2010yılları arasında spermsayısındaki düşüşoranı yüzde 39 oldu.Artan sanayileşme,çevresel faktörler,hormonlu ve katkımaddeli gıdalar, tarım ilaçları, ağırmetaller, fazla kilo ve tütün kullanımıazaltıyor. Spermsayısının azalmasından sorumlututulanlar arasında elektromanyetikkirlilik de var. Kucağımızdaninmeyen bilgisayarlar, etrafımızısaran internet ağları ve elimizdendüşmeyen cep telefonları spermsayısını azaltmakla suçlanıyor.Sperm sayısı ile beslenme ilişkisibinlerce yıldır tartışılan bir konuve haklılık payı da var. Bir yandantedavi devam ederken bir yandanda beslenme ve yaşam alışkanlıklarıgözden geçirilmeli. Organikbeslenin, işlenmiş ve paketli ürünalmayın, evde yemeyi yiyin. Doğalbeslenin ve egzersiz yapın.Günde 5 porsiyon meyve-sebze,kırmızı ve mor renkli antioksidanoranı yüksek meyveler; avokado,yaban mersini, nar, üzüm; denizürünlerini beslenmenize ekleyin.Doktorunuzun önereceği bazıvitaminler, Omega-3 ve bazıantioksidanlar beslenmeyeeklenebilir. Yapılan bilimselçalışmalara göre ferula-çakşırotu bitkisinin bir türü spermsayısının artmasını destekliyor.Ancak bu beslenme desteklerininmutlaka