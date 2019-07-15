Olay, saat 01.00 sularında Eyüpsultan Edirnekapı Metrobüs üst geçidi Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide gelen 39 yaşındaki H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu'na atladı. Bu sırada Avcılar istikametine giden ticari araç, atlayarak yere çakılan talihsiz kadına çarparak, yaklaşık 20 metre sürükledi. Ticari taksi sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.