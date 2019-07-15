Olay, saat 01.00 sularında Eyüpsultan Edirnekapı Metrobüs üst geçidi Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide gelen 39 yaşındaki H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu'na atladı. Bu sırada Avcılar istikametine giden ticari araç, atlayarak yere çakılan talihsiz kadına çarparak, yaklaşık 20 metre sürükledi. Ticari taksi sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.
E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti
Edirnekapı Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu’na atlayan kadın, yola çakılarak feci şekilde can verdi. Bu sırada seyir halindeki ticari araç talihsiz kadın yola çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi.
Olay, saat 01.00 sularında Eyüpsultan Edirnekapı Metrobüs üst geçidi Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide gelen 39 yaşındaki H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu'na atladı. Bu sırada Avcılar istikametine giden ticari araç, atlayarak yere çakılan talihsiz kadına çarparak, yaklaşık 20 metre sürükledi. Ticari taksi sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.
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