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  • 15.07.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 23:30

Gürcistan- ele geçirildi

Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakhlı köyündeki Gürcistan- , ’ya taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında ele geçirildi

Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan Gürcistan- bir Ermeni vatandaşı M.Militos'un kendisine ait olan minibüsün içinde dört toryum maddesi taşıdığı tespit edildi.

Şahıs gözaltına alınırken, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada, "Toplam ağırlığı 71.63 kg olan kutuyu kontrol ederken, nükleer bir madde olan radyoaktif "Toryum 232" izotopu bulundu. Bu madde insan hayatı ve sağlığı için tehlikelidir" denildi.

Ermenistan vatandaşının 5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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